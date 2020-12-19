Відома українська співачка Джамала показала нові фото зі своїм сином

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку артистки у соцмережі.

Так, в акаунті Джамали з'явились нові світлини із шестимісячним сином Селімом-Гіраєм.

"6 місяців. Обіймати. Нюхати", - підписала вона фотографії.

На опублікованих фото співачка тримає на руках свого сина та посміхається. При цьому обличчя дитини Джамала не показує - на фото можна побачити тільки його спину.

На хлопчику кумедний дитячий костюм із зображенням кошенят та помаранчевим капюшоном із вушками. А мама Селіма-Гірая позує в золотистій сукні та посміхається.

У коментарях співачку та її сина привітали зі святом, а також написали безліч гарних побажань Джамалі і дитині.

"Божечки, Селімчику вже півроки, а ніби ж вчора народився. Бусинко, нехай буде здоровенький і радує вас своєю посмішкою", "Мені здається, чи Джамала помолодішала? Так гарно виглядає, як дівчинка! Дякую, що ви є!", "Щаслива матуся", "Найрідніші! Зі святом!", "Найкращий аромат", "Ось це щастя", "Скільки тепла, ніжності і любові в цьому фото", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що щаслива Джамала показала, як їй пощастило з сім'єю, зворушливі кадри: «які ви чудові».

Як повідомляла Politeka, батько Джамали вразив талантом, Нікітюк не змогла пройти повз.