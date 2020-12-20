Зірка показала, як їй добре

Популярна українська співачка Оля Полякова показала, як розслабляється, завдяки дітям

Артистка похвалилася відпочинком серед улюблених дочок - Маші та Аліси, пише Politeka.net. Зірка лежала на ліжку, а в цей час її старша дочка забралася на спину. Остання почала робити матері масаж.

Дівчинка старалася, рухаючи по спині руками, як справжня масажистка.

А молодша дочка, в цей час розминала матері ступні.

"Люди, подивіться, який у мене спа-салон. Маша робить масаж спини, а Аліса там далеко робить мамі масаж ніг", - похвалилася артистка.

У відповідь молодша повідомила, що тут нічого такого немає, адже їх мама паше.

"Мама паше, а діти мене масажують. Спасибі вам", - подякувала Полякова.

Оскільки кадри були оприлюднені в сторіс, користувачі мережі не змогли написати відгуки про побачене у відкритому доступі.

Раніше ми писали, що Ольга Полякова позувала в напівпрозорій сукні, ефектно вигинаючись і демонструючи розкішну фігуру у всій красі. На одному зі знімків можна помітити співака DZIDZIO, який від захоплення аж роззявив рот. Інші фанати красуні також прийшли в захват від побаченого.

"Маска в дії) ну, вибираємо?» - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Маша Полякова опублікувала кадри репетиції своєї музичної рок-групи.

На відео можна побачити гітариста з розкішною шевелюрою і дочку Олі Полякової, яка в кадрі співає.

"Маленький спойлер", - підписала спадкоємиця "королеви ночі" черговий відеоролик у своєму особистому мікроблозі.

Користувачі мережі оцінили таланти юних обдарувань.

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