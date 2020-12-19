Телеведуча і співачка Регіна Тодоренко змусила публіку переживати

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала разом з 2-річним сином Майклом.

Дівчина зараз відпочиває зі спадкоємцем в Індонезії. На знімку вони з малюком розташувалися на шезлонгу, попиваючи коктейль з кокосового горіха.

У підписі співачка зізналася, що відпочинок проходить не настільки райдужно. Майкл потрапив до лікарні через те, що вдарився головою об бортик басейну, тікаючи від неї.

"Ми вже встигли потрапити в Індонезійську лікарню, так як Михайло Владиславович вирішив впасти обличчям на бортик басейну 🤦 в спробі втекти від мами. Нікого не намагаюся налякати або викликати жалість. Лікар сказав "поспостерігати", виписав ліки; все пройде, це ж хлопчаки! 😀 Завіса...А я в сльози😭 🙈", - поділилася Тодоренко.

Користувачі кинулися коментувати подію, відзначаючи, що Регіна знову відпочиває з дитиною без чоловіка, артиста Влада Топалова.

"Відмінного відпочинку без стресу!❤️"

"Не сумуйте, це нормально. Ви працюєте, але зате який цінний час коли ви разом"

"Якнайшвидшого одужання синочку 💪"

"Знову Влад повз відпустки 😒" - "він мабуть не заробив на відпочинок️️, вона завжди без нього)))) за те разом пісні співають 😂"

"Будьте обережні!!!!❤️"

Раніше ми повідомляли, Тодоренко полонила розкішним образом на церемонії вручення нагороди "Золотий грамофон".

Дівчина з малиновими локонами козирнула чарівною фігурою в білій сукні з об'ємними рюшами.

"Красуня!!!! Чарівна і карколомна, енергійна і просто чарівна", "які ніжки!", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, Тодоренко з "Орла і Решки" в образі спекотної брюнетки вразила позою і виглядом:»Дали спеку...".

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