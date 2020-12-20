Погода в Україні 20 грудня знайде новий спосіб познущатися з громадян, частина областей накриє снігом

Таким є прогноз фахівців, повідомляє Politeka.

Так, жителям Західної частини України опади сьогодні не страшні. Жителі» відбудуться " підвищеною хмарністю і туманом. Тут очікується найтепліша температура повітря в цілому по країні: від 2 до 5 тепла. Вночі показник опуститься до 0-2 градусів зі знаком "плюс".

Трохи інша картина буде на півночі: синоптики говорять про 0-2 градуси вдень. Вночі показник утримається в колишніх рамках, лише в Сумській області похолодає до -1. Також там буде сніг. Зима "потішить" ще й жителів Чернігівської області.

Схожа картина чекає і жителів Центральної України. Сніг пройде в Дніпропетровській і Запорізькій областях. На вулиці буде від 0 до 2 тепла. Після заходу сонця показник втримається в колишніх рамках.

Без опадів сьогодні залишаться жителі приморських областей. Тут буде близько 1-5 тепла вдень і близько 0-2 зі знаком "плюс" вночі. Сонця також чекати не варто - синоптики говорять про сильну хмарність.

Вже кому неабияк не пощастить, так це жителям Східної України. Тут буде від + 2 до -2 градусів вдень. Додатково до всього грудень "засипле" снігом. Вночі буде ще холодніше: місцями аж до 5 морозу.

Київ і передмістя сьогодні "помилує": вдень близько 0-3 тепла і хмарність. Після заходу сонця на заморозки розраховувати не варто, адже показник залишиться в колишніх рамках.

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