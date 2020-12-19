Російська актриса Христина Асмус, колишня дружина Гаріка Харламова, поніжилася в ліжку, не соромлячись свого тіла

Як передає Politeka.net, знаменитість на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" показала свої розваги на вихідних. На одному з фото вона позує в ліжку в Білій напівпрозорій ночнушке під якою немає бюстгальтера. Крізь напівпрозору тканину можна розгледіти хвилюючий бюст красуні, до того ж Христина злегка задерла поділ і оголила стегно. Руку і другу ногу вона сховала під ковдрою.

"А як проходять ваші вихідні? 🤩 У мене не так, як на другій безсоромній фотці)), а суто театральні - репетиції нової вистави з @danil_chaschin в театрі Єрмолової, похід на прем'єру в театр націй і зустріч з @kislomolochniy в Театрі на Малій Бронній", - поділилася Асмус в описі до фото.

Користувачі соцмережі обговорили пікантний вигляд актриси в коментарях під постом:

"Хто б що не говорив, темний колір вам не дуже підходить"; "Божечки, красотуля"; "Миленько 💞"; "сиджу на роботі і гортаю Інстаграмм. Христина, у Вас нереально красиві очі! 😍 😍 😍 😍 Завжди мріяла про світлі очі"; " вам йде такий колір волосся)"; "красива принцеса"; "заздрю вам😌"; " з цим кольором і формою трохи незвично, але шалено сексуально!!! 😘 "; "Ти, просто, красуня!!!"; "Ти, просто, красуня!!!"; "Як же вам йде новий образ 👌"; "помилюся в імені, але типаж Маріон Котіяр"; "Вауу як же тобі личить. Кріс, не міняй"; "така гарненька"; " Фото, на мою, скромніше нікуди. Чого там безсоромного, не бачу?"; "Яка красива, сексі"; "Все норм. Давай ще безсоромних фото👍 😁"; "Так фотка дійсно безсоромна! І красиво безсоромна😉))✌"; " а Тебе хто так безсоромно фоткає?)))) "; "Годувальниці чудові".

Нагадаємо, Асмус збентежила зовнішністю в образі фатальної брюнетки, екс-дружину Харламова не впізнати.

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