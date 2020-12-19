Співачка Крістіна Орбакайте виклала унікальне фото, зворушивши теплими словами

Як передає Politeka.net, 49-річна зірка опублікувала цікавий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала разом з легендарною актрисою, режисером і педагогом Галиною Волчек.

Це останнє спільне фото співачки з Галиною Борисівною - 86-річної артистки не стало 26 грудня минулого року.

На знімку усміхнена Орбакайте позує в прозорій чорній сукні з вишитими на ньому квітами, сидячи за святково накритим столиком разом з Волчек.

Саме цю жінку дочка Алли Пушачової, Крістіна називає своїм ангелом, натякаючи на величезний внесок Волчек в своєму становленні як артистки.

"Сьогодні День Народження Галини Борисівни Волчек! Немає слів, щоб описати, якого масштабу це була особистість, жінка, вчитель. Я відчуваю її кожного разу, виходячи на сцену театру «Современник» 🙏 Дякую, мій ангел ❤️ на фото наша остання зустріч 💔", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Світла пам'ять 🙏"

"Шалено поважаю цю людину, як актрису, як режисера! Сьогодні в день Миколая-Чудотворця, бажаю дива! 🌿"

"Ви так зворушливо привітали її, хоч вона вже це не почує 🙏"

"Так, йде ера, йдуть наші улюблені артисти..🙏"

Раніше ми повідомляли, Орбакайте приголомшила квітучим видом на власній кухні.

Співачка позувала в блискучому халаті, широко розкинувши руки. У підписі зірка пояснила, з чим пов'язана її радість.

"Ура! Ми зняли кліп на пісню "Новий Рік, Come on!" Скоро реліз пісні і кліпу! Запалимо 💥", - повідомила Орбакайте.

Нагадаємо, що Крістіна Орбакайте в шкіряному вбранні заткнула за пояс молодих красунь: Пугачова може пишатися.

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