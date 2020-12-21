Відома модель Емілі Ратаковскі показала себе в незвичайних образах
На фото Емілі позує в ліжку, лежачи на животику. Волосся дівчина залишила розпущеним, а образ доповнила прикрасами. Красуня дивилася в об'єктив камери і хвалилася апетитними вигинами тіла. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.
На другому фото Емілі сиділа в топі, бретельки якого спустила з плечей. Образ краасотка доповнила рваними джинсами, дірка на яких була на все коліно. Дівчина залишила волосся розпущеним, а на шиї можна побачити намисто.
Біда наздогнала суддю "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, нікого не пускають: "Почав задихатися..."
Вибух у реанімації забрав життя тяжкохворих пацієнтів, що сталося: перші подробиці
Люті морози до -14 і сніг несуться на Україну, дати погодного удару: "До кінця цього тижня..."
Каменських з короткою стрижкою ошелешила новим іміджем, Потапу заздрять: "Схожа на шахістку"
Фанати не писали Коментарі під публікацією і поставили кілька десятків лайків, але так і хочеться додати: "Ух, королева спокуси, не даси занудьгувати".
Повідомлялося, що американська модель Емілі Ратаковскі з Victoria's Secret показала стрункі ніжки в міні.
Ратаковскі одягла чорну маєчку, яка обтягнула її груди. Майка мала крій" під горло", зверху неї красуня одягла блискучий ланцюжок з кулончиком.
Зірка позувала в спідниці на високій посадці. Тканина вбрання обтягнула струнку талію і при цьому можна було помітити і випирають пружні сідниці.
Ми писали, що американська модель Емілі Ратаковскі з Victoria's Secret вразила фігурою у відвертому костюмі.
Так, в одній з фан-груп з'явилося фото Ратаковскі, на якому вона позує в білосніжному топіку, обтягнув її великі груди. Одяг зціпив бюст і, здавалося, що йому дуже тісно.
Тонка талія і плоский животик притягували погляд не менше. До того ж зірка одягла спідничку, яка ледь трималася на стегнах і була навіть трохи приспущеною, не закриваючи собою нічого зайвого.
Нагадаємо, скуйовджена Емілі Ратаковскі без білизни розбурхала виглядом своїх "скарбів" в декольте
А ще Politeka повідомляла, що Ратаковскі в тісній майці влаштувала пікантні втіхи з ложкою за столом
Також Politeka писала, що Емілі Ратаковскі втиснула соковиті "Вишеньки" в блискучу шкіру, вигляд заворожує