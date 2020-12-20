До чого потрібно готуватися

Стало відомо, як саме зростуть зарплати, пенсії та субсидії українців через кілька днів

Поетапне зростання пенсій заплановано на 2021 рік, пише Главком.

На тлі підвищення мінімальної зарплати зростуть і деякі пенсії українців: з 1 січня 2021 року зростуть на 300 грн – до 2400 грн.

Як відомо, підвищення пенсій торкнеться тих, кому більше 65 років і чий стаж становить 30 років – для жінок і 35 років – для чоловіків.

Після 1 травня повинна пройти індексація пенсій з коефіцієнтом 11%, а після 1 липня доплату в 400 гривень будуть нараховувати пенсіонерам у віці від 75 до 80 років.

Також зросте і мінімальна зарплата: з 1 січня - до 6000 гривень, а з 1 грудня - до 6500.

Більше того, буде підвищено розмір прожиткового мінімуму: з 1 січня – 2189 гривень, з 1 липня – 2294 грн, з 1 грудня – 2393 гривні. Для тих українців, які втратили працездатність, виплати становитимуть: з 1 січня - 1769 гривень, з 1 липня - 1854 гривні, з 1 грудня - 1934 гривні.

Виходячи з проекту держбюджету на 2021 рік, затверджений Верховною Радою, будуть скорочені витрати на соцзахист населення і субсидії на 1,5%.

Нагадавши, Отримання субсидії на карту Ощадбанку перетворилося на кошмар

Як повідомляла Politeka, Субсидії зможуть отримати більше українців

Також Politeka писала, що За комуналку з українців здеруть ще більше, в Раді прийняли рішення