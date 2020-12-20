Стало відомо, як саме зростуть зарплати, пенсії та субсидії українців через кілька днів
Поетапне зростання пенсій заплановано на 2021 рік, пише Главком.
На тлі підвищення мінімальної зарплати зростуть і деякі пенсії українців: з 1 січня 2021 року зростуть на 300 грн – до 2400 грн.
Як відомо, підвищення пенсій торкнеться тих, кому більше 65 років і чий стаж становить 30 років – для жінок і 35 років – для чоловіків.
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Після 1 травня повинна пройти індексація пенсій з коефіцієнтом 11%, а після 1 липня доплату в 400 гривень будуть нараховувати пенсіонерам у віці від 75 до 80 років.
Також зросте і мінімальна зарплата: з 1 січня - до 6000 гривень, а з 1 грудня - до 6500.
Більше того, буде підвищено розмір прожиткового мінімуму: з 1 січня – 2189 гривень, з 1 липня – 2294 грн, з 1 грудня – 2393 гривні. Для тих українців, які втратили працездатність, виплати становитимуть: з 1 січня - 1769 гривень, з 1 липня - 1854 гривні, з 1 грудня - 1934 гривні.
Виходячи з проекту держбюджету на 2021 рік, затверджений Верховною Радою, будуть скорочені витрати на соцзахист населення і субсидії на 1,5%.
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