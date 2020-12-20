У народному календарі 21 грудня – День Анфіси

У цей день прийнято було займатися рукоділлям. Вважалося, що прясти 21 грудня обов'язково потрібно на самоті.

Пряли дівчата, щоб підготувати придане до весілля. Поширеними символами на одязі були ромби, що символізують родючість. Наші предки вірили, що такий орнамент здатний принести в будинок щастя.

Прикмети на 21 грудня

Мороз 21 грудня-зима буде теплою і малосніжною.

Синиці шукають, де сховатися - до хуртовини.

Заметіль на Анфісу-літо буде дощовим.

Раніше ми писали, що стало відомо, які сюрпризи очікують українських пенсіонерів в 2021 році.

Про це розповіла глава Мінсоцполітики Марина Лазебна.

За її словами, на 2021 рік заплановано запуск двох накопичувальних пенсійних систем: для потенційних пільговиків і громадян, які мають право на пільгові виплати від держави.

Глава профільного міністерства також попередила, що участь у накопичувальній системі буде обов'язковою для найманих працівників до 50 років, в інших же буде вибір - відкладати з зарплат на пенсію або відмовитися.

Роботодавці не в захваті від подібного варіанту і прямо заявляють, що це погубить бізнес.

Нагадавши, скандальне рішення по зарплатах і пенсіях, кого Рада залишила без грошей.

Як повідомляла Politeka, Накопичувальна пенсія сильно розчарує

Також Politeka писала, що В Україні з'являться професійні пенсії, важлива Заява Шмигаля.