Клієнт приголомшений грубим ставленням співробітників ПриватБанку до себе

Про це він розповів у скарзі, яку опублікував на порталі Мінфін.

За його словами, впродовж шести місяців йому телефонують з ПриватБанку та вимагають, аби він погасив заборгованність інших людей.

Більш того, співробітників ПриватБанку не бентежить, що чоловік не знайомий з боржниками.

"ПриватБанк впродовж 6-ти місяців телефонує за заборгованість третіх осіб, з якими я навіть не знайомий (якісь там Гудима Мар'яна Богданівна та Гудима Роман Григорович, шукав в судовому реєстрі; алкаш який притягувався за водіння в стані алк.сп'яніння..)", - зазначив клієнт.

На зауваження клієнта співробітник банку почав погрожувати чоловікові "неприємностями".

"Працівник банку сказав, якщо я не погашу за них борг, у мене виникнуть проблеми з моїми рахунками, гаряча ліния цього недобанку не побачила в погрозах їхнього працівника жодних порушень, подав скаргу в НБУ", - резюмував клієнт у своїй скарзі.

"Дзвінки інформаційного характеру про наявність заборгованості були відправлені виключно в силу втрати зв'язку з клієнтом і порушення виплати за договором, таким чином клієнту надається номер для зворотного зв'язку з банком для вирішення проблемної ситуації. Банк здійснює комунікацю через канали, які були вказані клієнтом при оформленні карток або актуалізації даних.

Наші колеги додатково перевірять інформацію за даною ситуацією та зв'яжуться з вами за результатом", - спробували виправдатися у банку.

Вже у коментарях клієнт зазначив, що не може виступати стороною конфлікту між ПриватБанком та боржниками. Більш того, він не надавав згоду на обробку персональних даних.

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