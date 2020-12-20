Українська модель Інна Горячковская, яка прославилася завдяки величезному бюсту, похвалила фігурою під ялинкою



Як передає Politeka.net, відповідний кадр з'явився на її сторінці в Instagram.



"Зима- це і є казка .... Головне вірити в чудеса", - повідомила модель у підписі до посту.

І дійсно, на опублікованому кадрі було щось фантастичне. Її неосяжні форми так і норовилися покинути спочатку червоний бюстгальтер, а потім і чорне коротеньке плаття.

Свої пишні форми Інна показала на тлі новорічної ялинки і оленя, який світився.

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На кадрі пишнотіла красуня постала в прозорому халаті-пінюарі червоного кольору, чим ощасливила чоловічу половину своїх шанувальників.





Відзначимо, що інформації про дівчину вкрай мало, незважаючи на її популярність в мережі. Перше, що кидається в очі, це її пишні обсяги в області грудей. Її параметри фігури 130-110-130, зріст 163 см і вага 75 см і це дуже хороші показники.

Нагадаємо, що Інна Горячковська ледь не розірвала облягаючий наряд, кадри спокуси «»королівський вигляд".

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