Українська модель Інна Горячковская, яка прославилася завдяки величезному бюсту, похвалила фігурою під ялинкою
Як передає Politeka.net, відповідний кадр з'явився на її сторінці в Instagram.
"Зима- це і є казка .... Головне вірити в чудеса", - повідомила модель у підписі до посту.
І дійсно, на опублікованому кадрі було щось фантастичне. Її неосяжні форми так і норовилися покинути спочатку червоний бюстгальтер, а потім і чорне коротеньке плаття.
Свої пишні форми Інна показала на тлі новорічної ялинки і оленя, який світився.
Раніше українська плюс-сайз модель Інна Горячковська поділилася пікантним Селфі
На кадрі пишнотіла красуня постала в прозорому халаті-пінюарі червоного кольору, чим ощасливила чоловічу половину своїх шанувальників.
Біда наздогнала суддю "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, нікого не пускають: "Почав задихатися..."
Новина про раптову загибель Стаса П'єхи розлетілася по Мережі, з'явилися деталі: "Його більше немає"
Юрій Горбунов загрався і по-крупному підставив Кароль на "Голосі країни": "Тіна бачила цю фотку? Кошмар"
Каменських з короткою стрижкою ошелешила новим іміджем, Потапу заздрять: "Схожа на шахістку"
Відзначимо, що інформації про дівчину вкрай мало, незважаючи на її популярність в мережі. Перше, що кидається в очі, це її пишні обсяги в області грудей. Її параметри фігури 130-110-130, зріст 163 см і вага 75 см і це дуже хороші показники.
Нагадаємо, що Інна Горячковська ледь не розірвала облягаючий наряд, кадри спокуси «»королівський вигляд".
Як повідомляла Politeka, Інна Горячковська ледве втримала свою красу в тісному мереживі:"зачаровує пухкістю".
Також Politeka писала, що Інна Горячковська прищемила неосяжним декольте подругу в ліфті: "хлопці, не дивіться на її...".