Погода в Україні 21 грудня продовжить знущання, хмарність та сніг надовго "осядуть" в країні

Таким є прогноз фахівців, розповідає Politeka.

Зокрема, хмарність накриє західну частину країни. Дощів або сніг тут не очікується, а на вулиці буде близько -1+5 градусів за Цельсієм. Після заходу сонця ситуація різко зміниться: показник впаде до -3+1 градуса.

Трохи інша картина очікується на півночі, де зима споганить день жителям Чернігівської та Сумської областей. Там буде сніг, місцями сильний. Стовпчик термометра буде в районі -3 + 2 градусів, а вночі й зовсім від -1+2 за Цельсієм.

Центральну частину України також "захопить" хмарність, а в Полтавській області ще пройде і сніг. На вулиці, стверджують синоптики, буде від -1 до + 1 градуса за Цельсієм. Вночі показник термометра втримається в аналогічних межах.

Точно також сьогодні буде в приморських областях. Відсутність опадів і -1 + 1 градус що вдень, що вночі.

А ось на Сході, вже традиційно, буде сніг і найхолодніша погода. Місцями вночі очікується до 4 градусів зі знаком»мінус". Днем радіти також не варто, адже буде близько 2-4 нижче нуля.

На відміну від них, Київ і приміські місця з селами сьогодні «порадують» -1+1 градусом вдень і сильною хмарністю з туманами. Вночі, прогнозують в Укргідрометцентрі, буде аналогічна температура, хоча місцями очікується прогрівання до 2 градусів тепла.

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