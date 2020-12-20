Популярна українська співачка Наталія Могилевська поділилася своїм новорічним настроєм

Зірка почала підбивати підсумки року, що минає в новому пості в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Могилевська зізналася, що цей рік запам'ятався їй не тільки своїми труднощами.

"У цей новорічний час, чекаю дуже багато гостей. Цього року як ніколи багато друзів у мене з'явилося!",- написала зірка.

Вона також поділилася святковим фото. На ньому співачка сидить під ялинкою, прикрашеною в золотих і червоних тонах. Могилевська одягла теплий светр, а зверху накинула ще й кардиган. Співачка вже почала відкривати подарунки, адже в руках у неї можна помітити червону коробку зі зрушеною кришкою.

Шанувальники зірки тут же відреагували на пост.

"Вааау, яка гарненька!) Обожнюю Вас!", "Відмінно виглядаєте!", "Ви прекрасна", " Наташка помолодшала. Красуня", "Наташа ви як завжди красива", "Натусик - залітай на шампусик", "дуже красива і жіночна! Всіх благ Вам!",- пишуть люди.

Раніше повідомлялося, що Наталя опублікувала фото, на якому демонструвала форми в білому костюмі. Наряд оголяв плечі зірки, а з красивого декольте виставився бюст зірки. Золоті ланцюжки сяяли на шиї, привертаючи увагу.

Зірка була в леопардовій шубці, яку спустила з плечей. В руках Могилевська тримала леопардовий мікрофон.

Нагадаємо, боса Могилевська засвітилася "напідпитку" в готелі з 18-річним хлопцем.

Як повідомляла Politeka, Могилевська з глибоким декольте труснула старовиною перед молоддю, кадри розгулу: "Так довго дражнила...".

Також Politeka писала, що Могилевська побалувала своїми солодкими формами в "Леопарді".