Відома модель Міла Кузнєцова, яка прославилася як українка з найбільшими натуральними грудьми, порадувала шанувальників спокусливими кадрами
Красуня з 15-м розміром бюста поділилася новими відео, якими однозначно зацікавила шанувальників.
Так, Міла розповіла про те, що готує для фанатів приємний сюрприз – нову «бомбезну» фотосесію. Причому, повідомила цю новину модель в одній білизні.
На кадрах Кузнєцову можна побачити в червоному ліфчику в горошок з ніжним мереживом. Модель не соромиться демонструвати в ньому свої пишні форми прямо перед камерою.
"Сьогодні дуже цікавий день. Роблю красиву фотосесію. По-моєму, бомбезна буде ... Рррр мяу!",- пококетувала на камеру красуня.
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Судячи з усього, їй дійсно подобаються нові кадри, якими вона незабаром планує поділитися з фанатами.
Раніше ми писали, що Міла показала форми в наряді з декольте.
Уточнимо, що на опублікованій фотографії Кузнєцова позує в облягаючому вбранні з декольте, через що її шанувальники прийшли в «дикий» захват.
"Улюблені мої, з днем святого Миколая! Найголовніше у нас сьогодні здоров'я, любов і взаєморозуміння! Бажаю всього найкращого і маленького дива!" - написала модель.
Нагадаємо, українка з 15-м розміром прикувала погляди до фантастичного декольте, крупний план: "Фантастична".
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