Скандальна балерина Анастасія Волочкова розповіла, хто несе відповідальність за смерть відомого актора Валентина Гафта

Гучну заяву балерина зробила в ефірі ток-шоу "Ти не повіриш" на росТБ, пише Телепрограма.

Так, Анастасія Волочкова в смерті актора Валентина Гафта звинуватила його близьких родичів.

Вона зізналася, що тісно познайомилася з Валентином Гафтом чотири роки тому, і актор тоді пообіцяв Анастасії Волочкової з постановкою вистави.

"Він, коли ми познайомилися, жив один. Його люди не були з ним поруч. Ми вперше зустрілися чотири роки тому. Ми з ним сходили в ресторан на келишок вина. Я стала читати монолог, і він сказав, що у мене хороші дані. Пообіцяв допомогти. Ми якраз ставили спектакль з актором Саїдом Баговим",-згадувала балерина в ефірі ток-шоу.

Балерина запевняє, що Валентин Гафт вже тоді себе погано почував, і актор скаржився, що його близьким людям нема до нього справи, адже всіх цікавлять нібито лише гроші.

"Він ледве стояв на ногах. Я тримала його з одного боку, Саїд з іншого. Я боялася. Мені здавалося, що він може впасти і померти у мене на руках. Він розповідав, що його родичі недобропорядні люди. Їм усім потрібні були тільки його гроші. Він говорив, що до нього нікому немає діла. Я хотіла подарувати йому ортопедичний матрац, але близькі дізналися і сказали, що їм цього не потрібно. Всі були в кіпіші. Волочкова, прибирайте її. Мені було незрозуміло, чому люди, які годуються, не можуть купити йому постільну білизну, плед і матрац. Йому просто уваги не вистачало", - з тривогою в голові додала Анастасія Волочкова в ефірі ростб.

Раніше ми розповідали, що Валентин Гафт пішов з життя 12 грудня у віці 85 років. Причиною смерті став інсульт, після якого артист відновлювався кілька років.

Офіційна церемонія прощання з актором пройшла 15 листопада в залі театру "Современник".

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