Старша дочка Олени Кравець з "Квартал 95" Маша показала молодшого братика Ваню

Як пише Рoliteka.net, у себе в Instagram Марія опублікувала сторіс, на якому малюк сидів на ліжку, сховавшись під ковдрою. Судячи з усього, він дивився мультики. На тлі стояла новорічна ялинка.

"Ваня! Помаши ручкою", - звернулася до брата Марія, засвітивши на відео його обличчя.

Варто відзначити, що сама Олена Кравець намагається зайвий раз не світити обличчя дітей. Вона періодично викладає фото двійнят, але намагається фотографувати їх зі спини. Марія ж показала обличчя братика, хоч якість зйомки і було не найкращою.

Як відомо, у 43-річної Кравець троє дітей. 17-річна старша дочка Маша живе окремо від батьків. 4-річних двійнят Ваню і Катю зірка народила в зрілому віці.

Раніше ми писали, що Олена Кравець здивувала яскравим новорічним образом. Красуня приміряла святкову червону сукню з просторими рукавами. Промениста актриса стояла біля ялинки і широко посміхалася. Видно було, що вона світиться від щастя. Образ доповнив яскравий манікюр і елегантна зачіска.

Як відомо, Кравець прославилася завдяки студії "Квартал 95". Зараз у Олени власний проект "Жіночий квартал", а також літературні читання.

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