Українці продовжують скаржитися на проблеми з нарахуванням субсидій у державному Ощадбанку

Відповідна скарга з'явилася на тематичному сайті Мінфін.

За словами клієнта, спочатку в нього не спитали, та оформили йому монетизовану субсидію на безготівковий рахунок.

І він стикнувся з проблемами, бо не знав, як йому з цих грошей оплачувати комуналку.

"Більше геморою принесло, як монетизувати субсидію щоб оплатити комуналку. Прийшло повідомлення про нарахування, але ті кошти вивести не можна. І так капала субсидія аж до кінця опалювального сезону (кінець квітня). Гроші кинули аж в кінці червня", - пояснює незадоволений клієнт.

Він також не розуміє, чому йому досі не перерахували гроші за субсидію за неопалювальний сезон, бо кошти продовжують "висіти" на рахунку субсидіанта.

"За їхньою непонятною логікою, я вважав, що гроші прийдуть на початку нового опалювального сезону, тобто у жовтні. Але ні, вони далі висять на тому грьобаному аккаунті субсидіянта, в колл центрі мене не хочуть вислуховувати, зразу вибивають. Ну і на кінець питання: як мені вивести ті гроші?", - резюмував чоловік у своїй скарзі.

У коментарях інший користувач розповів, що чоловік неуважно читав постанову про те, що кошти за субсидію будуть нараховуватися у безготівковій формі.

"Раз ви отримали гроші за минулий опалювальний сезон значить карта у вас Банку є. З приводу того залишку якщо до кінця січня він не надійде автоматом на карту значить виплата буде як в цьому сезоні а саме 30 червня 2021 р. Вчіться і ще раз вчіться аналізувати інформацію і моніторить. А не використовувати одне джерело і після його використання каже: ну на цьому мої повноваження всі закінчені", - продовжив чоловік у коментарях під скаргою клієнта.

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