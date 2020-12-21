Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова підкорила новим розкішним образом

Як пише Рoliteka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію фотографій в золотому костюмі. Катя, яка може похвалитися неймовірною фігурою, одягла мініатюрні шортики і топ з екстремальним декольте. Плечі красуні прикрасило довге намисто у вигляді погон, а на талію спортсменка пов'язала сріблястий пояс.

Катя позувала в різних позах, показуючи свою розкішну фігурку з усіх боків. На одному знімку вона загралася і занадто низько нахилилася, ледь не впустивши бюст з тісного ліфчика.

"Ти Королева! І ти гідна. У дитинстві нас вчили бути скромніше в своїх бажаннях. Коли маленька Катя сказала не замислюючись, що хоче стати співачкою, отримала чітку татову відповідь, що для цього потрібно або грошей багато мати, або спати з кимось.. Грошей у нас не було, і я зрозуміла до чого хилить тато. Мені стало соромно за своє бажання. Адже я не хотіла ні з ким спати, мені було всього років 6», - поділилася Усманова сумним спогадом з дитинства.

Катя закликала своїх шанувальників вірити в свої мрії і сили. Вона впевнена, що кожен може досягти всього, чого тільки захоче. У коментарях Усманову підтримали люди.

"Як здорово при такій витонченості мати такі округлості, просто еталон, велика праця", "як вам пасує цей колір волосся», «чудова жінка, чудовий наряд», «Катюшка, яка красива», " Красуня на всі 100%", - пишуть користувачі Мережі.

Не витримав і прокоментував фото чоловік Усманової.

"Якщо ти королева, то я Тарзан!",- написав він.

Нагадаємо, що Катерина Усманова спокусила фігурою, влаштувавши фотосесію посеред лісу:"як у казці...".

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