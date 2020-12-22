Перший сезон "Холостячка" став рекордним за кількістю телеглядачів, тому після закінчення шоу в мережі заговорили про можливе продовження

Рoliteka.net дізнавалася, кого з українських зірок хочуть бачити у другому сезоні шоу.

Найпопулярнішою і найбажанішою холостячкою в Україні є Тіна Кароль. Хоч їй і приписували роман з суддею проекту "Голос" Даном Баланом, довгий час Тіна самотня. При цьому красуня регулярно зводить з розуму своїми пишними формами і ніжною красою.

Лесю Нікітюк теж вважають перспективною холостячкою. Більш того, Оля Полякова запустила справжній флешмоб в Інтсграм, закликаючи Лесю взяти участь у проекті. Правда, сама Нікітюк натякнула, що вона не одна.

Аліна Гросу дуже швидко розлучилася з чоловіком, з яким відіграла гучне весілля. Зараз красуня самотня.

Популярна співачка Злата Огневич теж самотня. У мережі впевнені, що за серце красуні поборолися б завидні женихи.

Ще одна знаменита холостячка-співачка TAYANNA. 36-річна зірка була нещасна у відносинах з батьком своєї дитини. У проекті жінка могла б знайти любов.

Екс-солістка ВІА Гри Міша Романова теж самотня, незважаючи на близькі стосунки з Максом Барських. За серце ефектної блондинки точно бажали б поборотися багато чоловіків.

Нагадаємо, що Аліну Гросу в незвичайному вигляді помітили в центрі Києва, чоловік за кадром заінтригував: "Така потішна".

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк з "брежнєвськими" бровами приголомшила одкровенням після запрошення в "Холостячку": "Я заміжня...".

Також Politeka писала, що Кароль відкинула сором заради божевільних експериментів з іміджем: "від пікс-стрижки до прозорих суконь".