Перший сезон "Холостячка" став рекордним за кількістю телеглядачів, тому після закінчення шоу в мережі заговорили про можливе продовження
Рoliteka.net дізнавалася, кого з українських зірок хочуть бачити у другому сезоні шоу.
Найпопулярнішою і найбажанішою холостячкою в Україні є Тіна Кароль. Хоч їй і приписували роман з суддею проекту "Голос" Даном Баланом, довгий час Тіна самотня. При цьому красуня регулярно зводить з розуму своїми пишними формами і ніжною красою.
Лесю Нікітюк теж вважають перспективною холостячкою. Більш того, Оля Полякова запустила справжній флешмоб в Інтсграм, закликаючи Лесю взяти участь у проекті. Правда, сама Нікітюк натякнула, що вона не одна.
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Аліна Гросу дуже швидко розлучилася з чоловіком, з яким відіграла гучне весілля. Зараз красуня самотня.
Популярна співачка Злата Огневич теж самотня. У мережі впевнені, що за серце красуні поборолися б завидні женихи.
Ще одна знаменита холостячка-співачка TAYANNA. 36-річна зірка була нещасна у відносинах з батьком своєї дитини. У проекті жінка могла б знайти любов.
Екс-солістка ВІА Гри Міша Романова теж самотня, незважаючи на близькі стосунки з Максом Барських. За серце ефектної блондинки точно бажали б поборотися багато чоловіків.
Нагадаємо, що Аліну Гросу в незвичайному вигляді помітили в центрі Києва, чоловік за кадром заінтригував: "Така потішна".
Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк з "брежнєвськими" бровами приголомшила одкровенням після запрошення в "Холостячку": "Я заміжня...".
Також Politeka писала, що Кароль відкинула сором заради божевільних експериментів з іміджем: "від пікс-стрижки до прозорих суконь".