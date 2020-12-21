Популярна російська співачка Наташа Корольова показала, як змінилася завдяки подорожі в Африку

Незабаром після скандалу зі зрадами чоловіка Сергія Глушка (Тарзана) артистка вирушила в екзотичну країну, де почала знімати шоу "Плем'я", передає Politeka.net. На своїй сторінці в соцмережі "Instagram" вона виклала відео в образі до і після африканських пригод.

Спочатку Наташа Корольова з'явилася в кадрі в чорній куртці, фіолетовому спортивному костюмі, злегка розстебнувши толстовку з капюшоном. Відмінною рисою став похмурий макіяж і кучерява зачіска, якими вона покрасувалася під час короткого танцю на тлі густої рослинності з джунглів.

У наступному фрагменті співачка переодяглася в простору помаранчеву сукню з блакитною окантовкою і бездонним декольте, в якому видно червоний бюстгальтер. Наташа доповнила свій африканський образ намистом з масивним медальйоном, кістяними сережками і блакитними намистами, перефарбовуватися вона не стала. У такому вигляді Королева покружляла на місці і послала глядачам повітряний поцілунок одним пальчиком.

"Коли мрієш поїхати в маленьку країну... Коли маленька країна виявилася в Африці", - пояснила виконавиця в описі.

Раніше Наташа Корольова показала кадри з Африки, де їй довелося пройти кілька важких випробувань. За словами артистки, їй довелося відправитися на полювання з тубільцями, щоб роздобути їжу, вона також взяла участь в шаманських обрядах і домашніх пологах. Нові одноплемінники, в свою чергу, спробували вивчити відому пісню Корольової "Маленька країна".

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