Її не часто побачиш в такому образі

Зірка студії "Квартал 95" Марта Адамчук показала, як віддається передноворічним веселощам в прикрашеному офісі

Гумористка з "Жіночого кварталу" поділилася новим кадром на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Адамчук вирішила зробити фото на тлі прикрашеної до Нового року ялинки, встановленої в офісі. При цьому красуня приміряла на себе образ ділової жінки. На ній вузька чорна спідниця і ліловий блейзер. Доповнюють образ туфлі-човники і окуляри, які додають артистці серйозності.

Щоб зробити фото менш офіціозним, Адамчук вирішила прийняти більш легковажну позу. Так, вона завмерла перед ялинкою з посмішкою на обличчі і з кокетливо піднятою ніжкою.

"В офісі поставили ялинку", - підписала кадр Адамчук.

Її шанувальники тут же відреагували на цей пост.

"Аааа клас, дівчина-свято! Позитивчик", "гарне вбрання, колір кофтинки дуже пасує", "Вчителька!",- пишуть люди.

Раніше ми повідомляли, що Адамчук поділилася теплим сімейним фото.

Актриса показала новий образ в Instagram, який змусив шанувальників згадати, що Марта – ще й велика любителька стильних образів.

Марта відвідала Львів, обравши для прогулянки містом елегантне вбрання. Так, спекотна брюнетка опублікувала фото, на якому позує в незвичайному вбранні в чорних тонах.

Зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук одягла вузьку спідницю в паєтки, чорний светр і такого ж кольору коротку курточку.

Нагадаємо, екзотична красуня з "Квартал 95" роздяглася на камеру, безсоромно піднявши кофтинку.

Як повідомляла Politeka, красуня з "Квартал 95" задерла ніжку вище голови, прикувавши до себе погляди: "Хочеш?".

Також Politeka писала, що спекотна брюнетка з "Квартал 95" влаштувала переполох в мережі, засвітивши свій пікантний наряд: "Баба-вогонь".