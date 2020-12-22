День "п'яти двійок" , який прийшов разом з датою 22.12.2020, ознаменує перехід усього світу в нову епоху

Як стало відомо Politekа.net, таке з'єднання чисел сильно енергетично саме по собі, та ще й пов'язане з потужними космічними явищами. Детальніше про день "п'яти двійок" розповіла "ТСН" астропсихолог Валентина Віттрок.

Одним з найбільш значущих подій 22 грудня стане зимове сонцестояння. Настав момент, коли Земля опинилася на найбільшій відстані від сонця, через це день буде найкоротшим в 2020 році, а ніч - найдовшою. Як вважали в давнину, в день сонцестояння стихії Вогню, Землі, Повітря, Води об'єднуються і очищають від негативної енергії, завдяки цьому люди можуть почати все з чистого аркуша і перейти в нове, більш щасливе життя. За словами астропсихолога, в цей день можна починати будь-які справи і будувати сміливі проекти, які небеса допоможуть успішно втілити в життя.

День "п'яти двійок" припав на період злиття Сатурна і Юпітера в знаку Водолія, пік якого відбувся 21 грудня. Ще кілька днів планети-гіганти будуть видні на нічному небі у вигляді величезної зірки. Її прозвали "Віфлеємською", адже передбачається, що саме вона вказувала волхвам і пастухам на народження Ісуса Христа.

Подібне явище можна спостерігати приблизно кожні 20 років, проте на цей раз Юпітер і Сатурн підійшли на максимально близьку відстань і далеко від сонця, останній раз таке було майже 800 років тому. Експерт звернула увагу, що тоді Чингісхан розширював свою імперію, підкорюючи слабкі держави. Не виключено, що і тепер якась країна почне світову експансію.

Астролог вважає, що злиття планет в знаку стихії Повітря говорить про початок нової епохи і про остаточний перехід до цифровізації. Віртуальні технології вже стали невід'ємною частиною нашого життя, але незабаром вони кардинально змінять звичні закони. А точкою відліку для незворотних подій стане саме день "п'яти двійок".

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