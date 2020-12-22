Пощастить з грошима не всім

Стало відомо, хто з українців може розраховувати на підвищення виплат з 1 січня 2021 року

Про це пише тематичний портал Armyinform.

Як відомо, після Нового року буде підвищено розмір прожиткового мінімуму, і на цьому тлі буде збільшена одноразова виплата військовослужбовцям за укладення ними першого контракту з державою.

За інформацією журналістів, з 1 січня одноразовий бонус бійцям після укладення першого контракту складе:

рядові - 8 мінімумів для працездатних осіб (18160 гривень);

сержанти та особи старшинського складу - 9 мінімумів (20430 гривень);

офіцери - 10 мінімумів (отримають більше 22 тисяч, а саме 22700 гривень).

Також українцям озвучили умови, хто з військовослужбовців може претендувати на такі одноразові виплати:

- особи, які приймаються на посади рядового складу строком на 3 роки;

- особи, які приймаються на посади сержантського і старшинського складу строком на 3 роки і більше;

- особи, які приймаються на військову службу за контрактом (офіцери) на 1 рік і більше;

- особи, які підписали контракт строком на 5 років і більше, серед військовослужбовців, призначених на посади осіб сержантського і старшинського складу, осіб офіцерського складу після закінчення вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів (підготовка яких здійснюється за державним замовленням) за умови вступу у виконання обов'язків за цими посадами.

Більш того, без одноразових виплат залишаться ті особи, які були звільнені зі служби за контрактом, або яких повторно прийняли до лав армії.

Грошову допомогу бійці отримують за рапортом військовослужбовця після набуття чинності першого контракту, призначення на посаду і вступу у виконання обов'язків за посадою на підставі наказу командира частини, а не військкоматом під час призовної кампанії.

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