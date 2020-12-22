Український хореограф і учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова показала кадри спокусливого танцю

Як пише Politeka.net, нещодавно народила танцівниця, поділилася кадрами підготовки до Нового року в Instagram.

Гвоздьова показала, як вчить танцю інших дівчат. Майстер-клас вона проводила у футболці, зав'язаній, щоб показати живіт і обтягуючих лосинах. Танцювали дівчата в босоніжках на підборах.

"Вчили на МК танець Снігуроньки для Дід Мороза. Дівчатка 16 + приходьте до нас. Будемо запалювати", - написала танцівниця.

На оублікованих кадрах дівчата спокусливо згинаються, виляючи стегнами і проводячи руками по тілу.

Зазначимо, танець вийшов дуже гарячим. Можна ствердити, що жоден Дід Мороз не встоїть, побачивши таке.

Раніше Ілона Гвоздьова розмістила спільні фото з чоловіком в четь його дня народження, пара зберігає відносини вже близько 11 років і ростить двох дітей. На архівних знімках Ілона та Іван показали справжнє кохання, закохані обіймалися і цілувалися в самій різній обстановці: навіддиху, світських заходах і просто вдома.

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