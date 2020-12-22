Популярна українська співачка Ані Лорак зізналася, що під час карантину їй знову довелося стати мамою

Як пише Politeka.net, про це вона розповіла під час участі в шоу «Вечірній Ургант». Кароліна розповіла ведучому, що в 2020 році, під час повного карантину, вона знову стала мамою і домогосподаркою.

На шоу співачка прийшла в шкіряному комбінезоні і з довгим волоссям, здивувавши новим образом. Останнім часом зірку бачать на публіці з нарощеним волоссям, хоча у самої артистки подовжене каре.

За словами артистки, вона виросла в багатодітній родині, тому вміє готувати і вести господарство. Однак, за час активних гастролей вона від цього відвикла. Під час карантину довелося згадувати і займатися з донькою Софією.

"Спочатку була паніка: як це я сама на господарстві опинилася... Тепер я зрозуміла, що я справляюся з домашнім господарством. Я можу прибирати, прати, готувати смачні млинці, сирники, забезпечувати дочці онлайн-навчання", - зазначила співачка.

Тим часом, карантин закінчився, і Ані Лорак отримала спеціальну нагороду «Діва» від Fashion TV. Красуня вийшла на червону доріжку в чорному костюмі, захопивши зовнішнім виглядом. У мережі розхвалили зірку.

"Розумниця, красуня і приклад у всьому!", "Кароліночка вітаю Вас!", "Каролінка вітаю. Ви дійсно Diva", "Гідно! Діва завжди і всюди. Жіночна, розкішна, яскрава, кохана, наша, незрівнянна», - пишуть люди.

Нагадаємо, що Ані Лорак в шкіряному комбінезоні вразила габаритами, навіть шпильки не врятували: "вона така дрібна?".

Як повідомляла Politeka, пустотлива Ані Лорак засвітила зайве в міні, широко розставивши ноги перед камерою:"зручно, напевно".

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