Відома модель Хільде Осланд, яка стала найкрасивішою жінкою світу за версією чоловіків, показала себе перед дзеркалом

На фото Хільде позує в нижній білизні перед дзеркалом. Красуня розвернулася в профіль і хвалилася животиком, який встиг збільшитися. Дівчина також не стала приховувати і бюст, який став помітно більше. Осланд знімала себе на телефон, закривши обличчя їм. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться сказати: "Аж серце прихопило, красива лялька".

Повідомлялося, що відома модель Хільде Осланд підкорила ангельською зовнішністю в купальнику.

Цього разу Хільде постала в джинсовому комбінезоні, який вона злегка приспустила, відкривши види на форми в блакитному купальнику.

Осланд блиснула бюстом в блакитному купальнику на зав'язках. З вирізу здалася пишні груди, що надавало образу ще більше пікантності.

Ми писали, що популярна Норвезька модель Хільде Осланд, яку вважають найкрасивішою жінкою в світі, показала свої округлі форми.

На свіжому знімку Хільде Осланд відображена в обтягуючому спортивному костюмі зі штанів з високою талією і короткого топа. Одяг підкреслила як спокусливий бюст моделі, так і її виступаючий животик.

Нагадаємо, найкрасивіша жінка світу не стала приховувати "Черешеньки" в прозорій білизні

А ще Politeka писала, що найкрасивіша жінка світу показала розкішний бюст за сіточкою

Також Politeka повідомляла, що найкрасивіша жінка світу без одягу блиснула своїми формами, квіточки розкішні



