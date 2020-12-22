Відома модель Хільде Осланд, яка стала найкрасивішою жінкою світу за версією чоловіків, показала себе перед дзеркалом
На фото Хільде позує в нижній білизні перед дзеркалом. Красуня розвернулася в профіль і хвалилася животиком, який встиг збільшитися. Дівчина також не стала приховувати і бюст, який став помітно більше. Осланд знімала себе на телефон, закривши обличчя їм. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться сказати: "Аж серце прихопило, красива лялька".
Повідомлялося, що відома модель Хільде Осланд підкорила ангельською зовнішністю в купальнику.
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Цього разу Хільде постала в джинсовому комбінезоні, який вона злегка приспустила, відкривши види на форми в блакитному купальнику.
Осланд блиснула бюстом в блакитному купальнику на зав'язках. З вирізу здалася пишні груди, що надавало образу ще більше пікантності.
Ми писали, що популярна Норвезька модель Хільде Осланд, яку вважають найкрасивішою жінкою в світі, показала свої округлі форми.
На свіжому знімку Хільде Осланд відображена в обтягуючому спортивному костюмі зі штанів з високою талією і короткого топа. Одяг підкреслила як спокусливий бюст моделі, так і її виступаючий животик.
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