До чого ж гарна

Відома українська співачка Даша Астаф'єва спокусила солодкими вигинами і жаркими танцями

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала коротке відео, на якому танцювала під повільну музику, виляючи стегнами і показуючи себе з усіх боків.

"Вперше за п'ятнадцять років я не буду працювати в новорічну ніч, і передноворічні дні. Незвичайне відчуття) звикла до того, що всі зайві турботи і думки йдуть на інший план... фраза "відзначаю на сцені" - вже стала черговою! Зараз відчуваю нові емоції і переживання", - зізналася артистка.

Астаф'єва зізналася, що відзначатиме Новий рік у колі коханих людей. Свято вона зустріне в Карпатах.

У коментарях стали хвалити Дашу за зовнішній вигляд і вітати з наступаючими святами.

"Нарешті ці чарівні дні проведете з сім'єю", "як можна бути такою офігенною?", "Така, ух", "Ну і яке це", " Даша, запам'ятай цю новорічну ніч. Це здорово", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Даша Астаф'єва порадувала шанувальників новими "гарячими" фото, на яких можна розгледіти відмінну фігуру співачки. Астаф'єва запостила кілька фото, на одній з яких можна побачити "п'яту точку" зірки в колготках.

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва безсоромно показала кожен свій вигин, влаштувавши спеку перед камерою:"Вау, яка бомбічна".

Як повідомляла Politeka, спокуслива Даша Астаф'єва в чорній білизні запустила руки куди не потрібно: безсоромне фото.

Також Politeka писала, що гаряча Астаф'єва у вузькому корсеті спокусила своїми апетитними суші: "35? Господи, вам ніби 23!".