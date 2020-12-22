Українці розкрили, який розмір пенсії вважають достатнім для комфортного життя

Відповідне опитування провела компанія Research & Branding Group.

Його учасникам пропонувалося назвати, який рівень пенсії вони вважають прийнятним для себе. В результаті середній розмір гідної пенсії на думку українців склав 11 359 гривень. Варто зазначити, що ця цифра перевищує середні показники пенсій за даними ПФУ в 3,3 рази.

У рамках опитування мінімальний розмір прийнятної пенсії, який називали учасники, склав 2 тисячі гривень, а максимальний – 70 тисяч.

Примітно, що за рік показник прийнятної для населення пенсії не сильно збільшився. Минулого року він склав 11 тисяч гривень.

Крім того, опитування показало, що чоловіки в середньому очікують більш високих пенсій, ніж жінки – 12,1 тисяча і 10,8 тисячі відповідно.

Також соціологи помітили, що чим старшими стають українці, тим менший розмір пенсії вони вважають прийнятним для себе. Так, люди у віці від 30 до 39 років називали прийнятною пенсію в розмірі 13,3 тисячі гривень.

Також опитування показало, що найбільші вимоги до розміру пенсії спостерігаються на Сході, де люди в середньому хотіли б отримувати від держави виплати в розмірі 14,1 тисячі гривень. В інших регіонах цей показник коливався від 10,5 до 11,0 тисячі гривень.

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