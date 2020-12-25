Відома фітнес-модель і тренер Катерина Усманова показала себе у святковому образі

На фото Усманова позує в сукні з великим розрізом до стегна і поясом на талії. Красуня стояла біля дзеркала біля новорічної ялинки. Зірка задерла одну ніжку, хвалячись її ідеальності, а волосся залишила розпущеним. На інших кадрах модель показала ще кілька образів для свята. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Який образ вам подобається більше ?))", - написала Катерина.

Фанати поставили понад 16 тисяч лайків і написали коментарі:

"Всі образи Класні, але перший прямо вогонь!", "Образ француженки самий класний", "Все, але самий бомбічний останній"," у всіх хороша, але напевно", " мені зелений чомусь найбільше !)) ", "Ви у всіх образах прекрасні!", "Перше. Сукня на 3 фото не актуально вже. Якби не поїхали групою в гори на Новий Рік, точно б таке одягла".

Ми писали, що відома фітнес-тренер Катерина Усманова підкорила новим розкішним образом.

Катя позувала в різних позах, показуючи свою розкішну фігурку з усіх боків. На одному знімку вона загралася і занадто низько нахилилася, ледь не впустивши бюст з тісного ліфчика.

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