Відома модель Ніколь Потуральськи, колишня кохана Бреда Пітта, показала свої досконалості в короткій сукні

Красуня вражає своїми вигинами в нарядах, які занадто сміливі, пише Politeka.net. Зірка любить робити селфі, показуючи свої ідеальні форми.

Цього разу Ніколь сфотографувала себе в спальні, стоячи біля дзеркала. За зіркою помітна білосніжна постіль.

Модель була в сукні, яка надівається під інші наряди. Білий легкий, напівпрозорий наряд мав шнурівку попереду, шовкові стрічки якої, зірка вирішила не зав'язувати.

Тонкі бретельки на плечах надавали образу особливого моменту, адже вони трималися на бантиках.

Різні прикраси завершили образ Ніколь.

Пізніше красуня лягла на ліжко, злегка задерши наряд і виблискуючи округлими стегнами зі стрункими ніжками.

"24.12.2020 З Різдвом всіх моїх друзів і шанувальників, нехай це буде солодкий час для всіх вас, наповнене любов'ю і сміхом. Обіймаю, ваша Ніко🤍 🤍", - написала зірка.

За годину пост зібрав близько 3000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі писали в бік спокусниці масу приємних повідомлень, і подякували їй за побажання.

Раніше ми писали, що Ніко Потуральські постала в малиновій блузі з короткими рукавами. Спокусниця лише один гудзик залишила застебнутим, тому вона виблискувала своїм пружним животом.

Тканина обтягнула шикарні груди зірки, і з неї пробивалося найінтимніше, адже Ніколь вирішила не надягати білизни.

Фото вийшло дуже гарячим і отримало багато захоплених коментарів.

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