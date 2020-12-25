До настання Нового 2021 року залишився всього тиждень, тому артисти поспішають вибрати ідеальний подарунок для своїх близьких

Перед зйомками спеціального вітального випуску для шанувальників, який вийде в Новому році, артисти поділилися думкою про те, що особисто б стали купувати собі, для близьких і своїх дітей. Деякі зірки скромно заявляють, що не завадить і мільйон, а комусь вистачає і теплих обіймів коханої людини.

Аліна Гросу розповіла під святковими фото в Instagram, що має намір подарувати близьким людям те, що їм самим би хотілося:

"Святкового настрою вам в стрічку🎄❤️ Дякую за ваші одкровення і поради що подарувати близьким людям🙌 🏽 мамі вже вибрала сережки, а татові вирішила подарувати великий запас улюбленого парфуму, так як його знімають з виробництва 🙄 всім іншим поки не придумала слава слава Богу, є ще час:)».

Володимир Остапчук в спеціальному інтерв'ю розповіла про подарунки і навіть вибрав їх разом, пройшовшись по магазинах. Так, для батьків телеведучий купив гриль, ціна якого стартувала від 2 тисяч гривень.

"Всім домогосподаркам, які класно вміють готувати, я вам реально кажу – Ви свого чоловіка, хлопця, батька або сина просите цю річ подарувати, тому що вона незамінна вдома", – говорив Володимир.

Для своєї дружини, з якою одружився зовсім недавно, артист купив косметику, вартість якого обійшлася б практично в 6 тисяч гривень, але з урахуванням знижки в 40%, ціна вийшла помітно нижче.

Олег Винник перед зйомками новорічного шоу для телеканалу " Україна «розповів, що йому б хотілося дуже простих речей, зовсім не фінансових:

"Подарунок дуже простий - просто прокинутися вранці, відчути себе щасливим і поділитися цим щастям з іншими. Не айфоном, дорогою машиною, грандіозними презентами або величезними досягненнями, а відвертістю.Коли ти обіймаєш вранці рідну людину і кажеш: "Я тебе так люблю". Це найголовніше", - зазначив Олег.

Подружня пара Катерина Кухар та Олександр Стоянов також взяли участь у масштабному святковому шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна», за лаштунками якого розповіли про свої подарунки.

Катерина заявила, що хотіла б попросити у Діда Мороза нову квартиру, а ще краще – будинок.

"Я більше не можу перестрибувати з купки на купку, з сукні на сукню, з іграшки на іграшку. Мені дуже потрібно розширюватися. Тому що моє житло з двома дітьми, нянями і бабусею замало!",- сказала артистка.

Чоловік зірки віджартувався, що поки що стане тільки «краще», адже їх син отримає квадроцикл в подарунок.

У святковому шоу взяла участь і Надя Дорофєєва, яка сказала, що їй подобається більше дарувати, ніж отримувати подарунки. Над подарунком для Володимира Дантеса співачка ще думає.

"Нещодавно Вова ставив демоверсію своєї нової пісні і обурювався, що не вистачає баса. Каже-куплю нові колонки, здається, навіть вже замовив. Тому я хочу подарувати йому щось з одягу. Мені дуже подобається, коли він стильно виглядає, а він виглядає стильно завжди!",- заявляє Надя.

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