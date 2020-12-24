Модель Олена Омович, яку прозвали українською Кардашьян, підготувала нескромний новорічний образ

Як пише Politeka.net, фігуриста красуня виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото з модної студії, де разюче змінилася. Дівчина вбралася в екстремально коротке матово-чорне плаття з накладними плечима і спокусливим вирізом на стегні. Образ доповнили шкіряні рукавички, шоферська кепка, темні окуляри в сріблястій оправі і чоботи на високих підборах. Вона додала яскраві нотки за допомогою червоного манікюру.

На одному з фото Олена Омович позує біля Червоної новорічної ялинки, гордовито поправляючи окуляри з трохи відкритими губами. Зухвалий дизайн сукні зробив акцент на її струнких стегнах. На іншому знімку модель сіла навпочіпки, широко розставивши ноги. Вона сфотографувала себе в дзеркалі, повернувшись до нього п'ятою точкою.

Зовнішній вигляд привів у захват користувачів соцмережі, які розщедрилися на оцінки в коментарях:

"Тобі дуже йде 😍❤️"; "Ух прикольно💪 ✌️🔥❤️"; "ти сексуальна"; "ти на підлозі, дитинко👄"; "ну ти палиця🤣"; " Альон... на першій перелякана, а на другий укурена😏 😂 😈 🙈"; " Альона! Хребет бережи! Сиськи щоб не зламали! 👍 👌 "; "Щасливого Різдва, Королева"; "чудова принцеса"; "пострясающая"; "яка ти худа".

Раніше Інтернет-модель поділилася кадрами нової фотосесії, в якій постала тільки в чорному костюмі-комбінезоні, єдиною пікантними деталями якого стали глибокий виріз на бюсті, а також шнурівка на грудях, яскравий макіяж доповнив зовнішній вигляд Олени Омович.

Нагадавши, Українська Кардашьян розкуто відкрила халат на підлозі ванної кімнати

А ще Politeka повідомляла, Українська Кардашьян розстебнула блузку і показала, що під нею приховувала: "пік пристрасті"

Також Politeka писала, що українська Кардашьян прилягла на животик, блиснувши пружними сідницями в стрінгах