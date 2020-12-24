У найближчі два роки в МОЗ планують провести вакцинацію як мінімум половини українців

Про це йдеться в дорожній карті, яку підписав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Документ присвячений плану проведення вакцинації в Україні в 2021-2022 роках. Зокрема, в ньому прописано, що за вказаний період уряд розраховує провести вакцинацію як мінімум 50% населення країни.

У документі говориться, що вакцинація буде проходити в п'ять етапів.

Перший за планом стартує вже в січні 2021 року, проте уточнюється, що ці терміни можуть бути зрушені. На ньому будуть вакцинувати українців з критичним ризиком інфікування-медичні працівники – які працюють безпосередньо з хворими китайським вірусом; люди в інтернатних установах, будинках для людей похилого віку та їх співробітники; військовослужбовці із зони ООС.

На другому етапі забезпечити вакциною планують медпрацівників і працівників системи громадського здоров'я; людей старше 80 років; соціальних працівників.

Третій етап охопить людей віком від 65 до 79 років; співробітників критично важливих структур державної безпеки; працівників освітньої сфери.

На четвертому етапі будуть вакцинувати людей віком від 60 до 64 років; людей, які перебувають у групі ризику через супутні захворювання; людей у місцях позбавлення волі та в СІЗО; людей з іншими ризиками інфікування; громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

П'ятий етап буде поширюватися на інші категорії населення.

Нагадаємо, масштабна вакцинація в Україні, з'явилося термінове звернення МОЗ.

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