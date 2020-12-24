Відома українська співачка Наталя Могилевська показала, як розважається із заможним бізнесменом Олегом Рижовим, з яким їй раніше приписували роман

Зірка поділилася яскравими кадрами на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Так, на відео можна побачити як Могилевська і Рижов зі сміхом і криками скочуються з гірки. Співачка не приховує позитивних емоцій, щосили кричить і сміється, демонструючи свою радість. Після швидкісного спуску зірка і її супутник важко дихають, намагаючись прийти в себе.

"Ех, прокотилися! З Олегом Рижовим. З Наступаючим! Це супер!",- написала Могилевська у підписі до відео.

Її шанувальники не змогли проігнорувати такі кадри.

"Хах, смішні такі", "Ваааай, яка ви класнюча! Обожнюю Вас!", "Наташенька, реготушечка розумничка, море позитиву", "зніміть перуку, ми вас і так дізналися", ви неймовірна! Завжди на позитиві, дуже яскрава, з хорошим почуттям гумору! Натусик, з наступаючим Вас, моя улюблена запальничка!", "Ната ви просто супер. Очі наповнені жіночим щастям", "Ось це радісні емоції!", "Ах цей сміх! Супер класні, з наступаючим!",- пишуть люди.

Відзначимо, що раніше Могилевська привернула увагу ЗМІ, з'явившись в парі з Рижовим на декількох заходах. Шанувальники тут же запідозрили, що між ними роман, проте співачка стверджує, що вони просто друзі.

Нагадаємо, Могилевська і Дорофєєва влаштували "жару" в спокусливих нарядах: "справжні спокусниці".

Як повідомляла Politeka, грайлива Могилевська не втрималася і влаштувала запальний танець з солісткою KAZKA.

Також Politeka писала, що блондинка Могилевська помірялася вмістом декольте з екзотичними красунями: "дві кави з молоком".