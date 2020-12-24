Знаменитий український хореограф і суддя "Танців з зірками" Влад Яма поділився атмосферними домашніми фото зі своїм сином Леоном

Як повідомляє Politeka.net, танцюрист опублікував святкові знімки на своїй сторінці в Instagram.

На фото Яма і його п'ятирічний син сидять на підлозі поруч з прикрашеною новорічною ялинкою. На першому знімку батько і син дурять з мандаринами, а на другому – разом розглядають книгу. Обидва одягнені в білі светри, що робить знімки ще більш світлими і легкими.

"Вже запахло мандаринами, а з подарунками я так і не визначився... У вас так само?",- написав танцюрист у підписі до фото.

Його шанувальники зізналися, що їм знайома ця проблема.

"У мене дочка визначилася))) 12-й айфон! Саша, 7 років", "Абсолютно так само!!! Тиждень до Нового року, а справ ще...", "дуже щире друге фото", "всі подарунки вже куплені, але зате будинок і я ще не готові", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Влад Яма записав "сторіс", в яких захриплим голосом повідомив, що відбувається.

"Спочатку був на реабілітації свого пальця коханого. Потім заїхав до хірурга коханого, щоб все перевірити, подивитися, такий плановий огляд", - розповів він.

Відзначимо, що танцюрист отримав травму на «Танцях з зірками».

Нагадаємо, що Влад Яма з "Танців з зірками" показав рідкісне фото з батьками, схожість неймовірна: "так схожий на...".