Таким його ще не бачили

Шоумен і зірка "Квартал 95" Євген Кошовий приголомшив перевтіленням

Несподівані кадри з'явилися в особистому мікроблозі зірки в Instagram.

Так, Євген Кошовий постав перед шанувальниками в серйозному образі.

Для зйомки курйозного відео шоумен надів блакитний костюм поверх суворої білої сорочки. Але найцікавіше, що в кадрі Євген Кошовий засвітився з шевелюрою.

"Значить... Побачите Шарикова-передайте, що ми чекаємо його вдома. Шариков, повертайтеся! Преображенський вам цього не пробачить", - грізно заявив Євген Кошовий в кадрі

Далі в кадрі засвітився закатований інший артист "Квартал 95" Юрій Ткач, на якому був фартух.

"Я ось вже пробачила... А він ні...",- заявив Юрій Ткач, дивлячись в камеру.

Раніше ми розповідали, що Євген Кошовий не встиг попрощатися з батьком напередодні його смерті.

Сам шоумен щиро шкодує, що в фатальний день дуже мало спілкувався з рідною людиною, якій 11 грудня виповнилося б 74 роки.

"У тебе двоє онуків і дві внучки. Їм не буде соромно за своїх батьків як ти і хотів. Ми слідуємо твоєму прикладу. З кожним роком шкодую, що не поговорив з тобою довше в той день. Прости і спасибі тобі за все, що ти мені дав. Тату, сьогодні тобі було б 74", - відверто написав Кошовий в соцмережах.

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