Відома фітнес-модель Ніколь Амато з різних ракурсів показала своє гаряче тіло

Красуня запаморочила голову своєю неймовірною фігурою в різних нарядах, пише Politeka.net. Цього разу зірка вирішила привітати шанувальників з католицьким Різдвом, виконавши веселу пісню. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Зірка показала крупним планом свої пружні сідниці, надівши маленькі Латексні шортики на високій посадці. Крій шортів дозволив розглянути пружні місця у всій фарбі.

Білосніжний топік виділив пишні груди знаменитості, а його довжина була досить екстремальною.

Амато одягла чорні ботфорти, що обтягнули її стрункі накачані ніжки.

Хутряні шапка і накидка стали відмінним завершенням образу зірки.

Модель пройшлася підспівуючи пісеньку, і красиво рухаючись з гордістю показуючи ідеальну фігуру, яку зробила завдяки наполегливим тренуванням.

За 10 годин пост зібрав понад 16 тисяч переглядів і багато коментарів. Користувачі Мережі написали багато приємних повідомлень у бік пекучої брюнетки.

"Приголомшлива", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Ніколь Амато роздяглася, накинувши на свої досконалі форми прозору білосніжну сітку-сукню.

Великі форми вражали красою, а найінтимніші деталі були приховані під накладками.

Тонка талія і пружний животик - в цьому тілі є, від чого не можна відірватися.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато позувала в чоботях, спідниці, топі, мітенках і шапочці Санта Клауса. Красуня стояла серед екзотичної рослинності і закрила очі від задоволення. Модель не соромилася показати все найцікавіше, тому спустила бретельки топа.

Нагадавши, фітнес-модель Ніколь Амато не залишила місця для фантазії в прозорій сіточці

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