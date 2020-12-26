Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес вразила досконалістю в червоній сукні
Артистка завжди намагається здивувати своїх шанувальників, передає Politeka.net. Цього разу зірка показала свій святковий образ.
Від Джей Ло просто не можна відвести очей. Зірка вбралася в красиве червоне плаття, яке здавалося повітряним. Сукня трималася на грудях знаменитості.
Тканина підкреслила тонку талію, а завдяки крою оголилися стрункі ніжки Дженніфер.
Наряд був довгим і прикривав сходинки, на яких позувала поп-діва. Зірка закинула голову назад, у неї була гарна зачіска з хвилястих локонів. Лопес похвалилася блискучими сережками у вухах.
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У пості красуня всіх привітала з католицьким Різдвом.
За вісім годин пост зібрав більше одного мільйона лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато приємних повідомлень.
"Ікона стилю", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес постала без збентеження в образі оголеного ангела з крилами, приміряла справжній костюм русалки і спробувала для себе роль чаклунки.
У тизері можна помітити, що в кожному вбранні Лопес присутні пікантні деталі, а сама артистка робить незмінний акцент на тілі і лінійці своєї косметики.
Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес позувала в панчохах, шортиках і топі. Красуня виставила одну ніжку вперед, а другу загнула. У руці Лопес тримала льодяник, який облизала губами. Волосся у актриси залишилися розпущеним, а погляд зірка вирішила відвести від камери, завдяки чому кадр вийшов грайливим і спокусливим.
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