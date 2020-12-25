Українських рятувальників в умовах новорічних свят перевели на посилений режим роботи
Про це інформує прес-служба ДСНС.
У відомстві підкреслили, що рятувальники зараз здійснюють профілактичні відпрацювання з населенням щодо дій у разі виникнення НС.
"Зокрема, в кожному регіоні країни проведено уточнення місць масових заходів, посилено моніторинг пожежної безпеки на потенційно небезпечних об'єктах та об'єктах державного значення, здійснюються профілактичні відпрацювання з населенням щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій", - інформують у прес-службі відомства.
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Більш того, в період з 9:00 25 грудня по 28 грудня було організовано взаємодію з місцевою владою, органами Нацполіції, а також службами з питань ТБ у разі спільних дій при виникненні надзвичайних ситуацій і небезпечних подій.
У ДСНС підкреслили, що при необхідності і в разі виникнення надзвичайних ситуацій готові задіяти авіацію, а саме Ан-26.
Раніше ми розповідали, що в Кабміні зглянулися над українцями і послабили гучну заборону.
Так, згідно з новою постановою Кабінету Міністрів України, продовжено години роботи кафе і ресторанів в карантин, але тільки в новорічну ніч.
Влада дозволила роботу закладів громадського харчування до 7 години 1 січня. Раніше вони вимагали від закладів закритися вже о 1 ночі.
Що стосується інших днів, то все залишається як і раніше: на сьогодні робота кафе і ресторанів заборонена з 23 до 7 годин, згідно з правилами карантину.
Нагадавши, Кабмін "переробив" карантинні обмеження