Цього року деяким зіркам пощастило стати батьками
Згадаймо кількох знаменитостей, у яких з'явилися діти у 2020 році, пише Politeka.net.
Український телеведучий Григорій Решетник, який вів шоу "Холостячка" втретє став батьком. Дружина відомого українця, Христина, народила сина, Олександра.
"Тепер я - багатодітний тато 😍", - написав в Instagram щасливий батько.
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Восени вдруге стала мамою хореограф Ілона Гвоздьова, яка брала участь у шоу "Танці з зірками". Зірка народила сина від свого чоловіка, бізнесмена Івана Хом'ячука.
Співачка Джамала влітку народила другого сина, Селіма-Гірай Сеіт-Бекіра Огли.
"19.06 народився найпунктуальніший малюк.
(За статистикою входить в 4%, так як народився в прогнозовану дату, саме свого часу 😂)", - написала артистка.
Зірка "Квартал 95" Віра Кекелія навесні стала мамою свого первістка, Івана.
"Іванко, синочку, Ласкаво просимо в цей прекрасний світ!",- поділилася артистка в пості.
Навесні свою другу дитину народила дочка актриси Ольги Сумської, Антоніна Паперна. Малюк росте в сім'ї разом зі старшою сестрою, Євою.
Раніше ми писали, що Ілона Гвоздьова показала перший лист Дідові Морозу своєї чотирирічної дочки.
«Наше перше письмо. Мама вся в соплях і сльозах", - прокоментувала Ілона.
"Дорогий, Дідусь Мороз. Я хочу книгу з ляльками", - написала дівчинка.
Нагадаємо, Джамала позувала в сукні з відкритими плечима і без білизни. Красуня залишила волосся розпущеним. Дівчина посміхалася, але погляд свій відвела від об'єктива камери. Співачка стояла серед сніжинок і радувала бездоганним виглядом.
Нагадавши, різко помолоділа після пологів Джамала показала рідкісне фото з молодшим сином
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