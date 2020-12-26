Цього року деяким зіркам пощастило стати батьками

Згадаймо кількох знаменитостей, у яких з'явилися діти у 2020 році, пише Politeka.net.

Український телеведучий Григорій Решетник, який вів шоу "Холостячка" втретє став батьком. Дружина відомого українця, Христина, народила сина, Олександра.

"Тепер я - багатодітний тато 😍", - написав в Instagram щасливий батько.

Восени вдруге стала мамою хореограф Ілона Гвоздьова, яка брала участь у шоу "Танці з зірками". Зірка народила сина від свого чоловіка, бізнесмена Івана Хом'ячука.

Співачка Джамала влітку народила другого сина, Селіма-Гірай Сеіт-Бекіра Огли.

"19.06 народився найпунктуальніший малюк.

(За статистикою входить в 4%, так як народився в прогнозовану дату, саме свого часу 😂)", - написала артистка.

Зірка "Квартал 95" Віра Кекелія навесні стала мамою свого первістка, Івана.

"Іванко, синочку, Ласкаво просимо в цей прекрасний світ!",- поділилася артистка в пості.

Навесні свою другу дитину народила дочка актриси Ольги Сумської, Антоніна Паперна. Малюк росте в сім'ї разом зі старшою сестрою, Євою.

Раніше ми писали, що Ілона Гвоздьова показала перший лист Дідові Морозу своєї чотирирічної дочки.

«Наше перше письмо. Мама вся в соплях і сльозах", - прокоментувала Ілона.

"Дорогий, Дідусь Мороз. Я хочу книгу з ляльками", - написала дівчинка.

Нагадаємо, Джамала позувала в сукні з відкритими плечима і без білизни. Красуня залишила волосся розпущеним. Дівчина посміхалася, але погляд свій відвела від об'єктива камери. Співачка стояла серед сніжинок і радувала бездоганним виглядом.

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