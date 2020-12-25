Президент України Володимир Зеленський розповів про масовий призов на війну як чоловіків, так і жінок

За його словами, цього не вдасться уникнути, якщо РФ нападе з боку Криму і буде велика війна. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю виданню "Фокус".

Президент заявив, що в разі повномасштабної війни з РФ, мобілізувати на неї доведеться всіх.

"Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її представляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані — і чоловіки, і жінки", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше боєць 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ Артем Мельниченко заявляв, що багато українців байдужі до ситуації на Донбасі, не знають і "не хочуть знати" про війну.

Він зазначив, що росіянам пропаганда щодня у вуха вливає, що є ворог, а українцям не намагаються толком донести, що йде війна.

«У нас є тільки свято, коли всі надягають вишиванки і піднімають прапори. Я приїжджаю з війни додому, в Конотоп, а мені кажуть: "і при чому тут Україна? Війна-то на Донбасі". Люди не знають, а головне – не хочуть знати про війну і запеклі бої", – каже боєць.

Як повідомлялося, за даними Генштабу ЗСУ з початку 2020 року в боях з російськими окупантами на Донбасі загинули 49 українських бійців (минулого року – 110).

Найгарячішими ділянками фронту залишаються Південні позиції (Маріупольський напрямок), ділянки під Авдіївкою, Попасною та Торецьком.

Нагадаємо, учасник оборони ДАП згадав про запеклі бої на Донбасі: "у перший день втратив побратимів".

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