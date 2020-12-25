Філіп Кіркоров зібрався узаконити стосунки з матір'ю своїх дітей

Про це розповіла маловідома співачка Олена Кравець, пише «Співрозмовник».

За словами артистки, вже найближчим часом Філіп може зіграти весілля з жінкою, яка народила йому Мартіна і Аллу-Вікторію. Її він довгий час приховував від публіки, але тепер відомо, що він одружується з нею.

Відзначається, що чутки про майбутнє весілля пронеслися по всій Рубльовці. Сама Кравець заявила, що дружиною Кіркорова могла б стати і діджей Катя Гусєва, але вона йому не дуже підходить. Зате себе Кравець вважає підходящою кандидатурою для поп-короля. Правда, вона заміжня, тому закрутити роман із зіркою не може.

"Шкода, що я заміжня, а то приударила б за Філіпом", - зазначила Кравець.

Відзначимо, що сам артист не проти підігріти інтерес публіки до своєї персони. Нещодавно він засвітився в салоні у модельєра Аніки Керімової, яка шиє весільні вбрання для російських зірок.

Нагадаємо, що Кіркоров після розриву з Аллою Пугачовою більше не зустрічався з іншими жінками. Ходили чутки про його роман з Анастасією Стоцькою, але самі зірки не заявляли себе парою. Біологічною матір'ю дітей артиста, за чутками, є якась Наталія Єфремова. Також не виключають у пресі, що дітей поп-королю народила сурогатна мати.

Нагадаємо, що епатажний Кіркоров забув про скромність і ошелешив видом в золоті і зебрі: "півняче забарвлення".

Як повідомляла Politeka, "коронований" Кіркоров розважився з дітьми біля ялинки, кадри пустощів: "це шикарно!".

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