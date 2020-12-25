Клієнт не може добитися від ПриватБанку повернення особистих коштів після збою у банкоматі

Про це він розповів у своїй скарзі на порталі Мінфін.

За його словами, він намагався 23 листопада зняти у банкоматі ПриватБанку 11 тисяч гривень, але гроші не отримав.

"Банкомат видав помилку, і написав звернутись в службу підтримки. Я так і зробив. Мені створили заявку. 25 листопада прийшов лист на мейл, що заявка відхилена. Я написав в службу підтримки, сказали, що це помилка і заявка розглядається", - продовжив незадоволений клієнт у своєму відгуку про роботу банку.

Вже 13 грудня він повторно написав до ПриватБанку, де йому сказали, що заявка на повернення коштів була відхилена ще 25 листопада.

"Це означає, що 2 раз мене обманули в службі підтримці. 13 грудня ще раз створили заявку, досі тишина, хотя сказали до 7 днів. Зараз мене всі морозять. Що за брєд? Чи мені написати в поліцію? Державний банк вкрав в мене 11 000 грн", - резюмував він у своїй скарзі.

У ПриватБанку оперативно відреагували на гучні звинувачення та пообіцяли зв'язатися з клієнтом після з'ясування деякої інформації.

"Добрий день! Вже перевіряємо інформацію за вашим питанням. Додатково зв'яжемось з вами за результатом", - відповів співробітник банку у коментарях.

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