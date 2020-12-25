Стало відомо про нові грошові винагороди для українців

Грошові премії на суму від трьох до п'яти тисяч гривень виплатять бійцям Сухопутних військ, які отримали поранення в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це 24 грудня повідомила прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.

"Військовослужбовці, які під час виконання бойових завдань в районі проведення операції Об'єднаних сил отримали бойові поранення різного ступеня тяжкості, отримають, як заохочення, грошові винагороди в розмірі від трьох до п'яти тисяч гривень. Грошові сертифікати військовослужбовцям вручили представники командування Сухопутних військ Збройних сил України на щорічному підбитті підсумків в оперативному командуванні", - йдеться в повідомленні.

Таких премій отримають понад 180 військових на загальну суму понад 740 тисяч гривень.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ з початку 2020 року в боях з російськими окупантами на Донбасі було 332 поранених (станом на 13 Грудня).

У боях загинули 49 військових. Крім того, за рік було 70 небойових втрат. До таких відносять смерті від хвороб, нещасних випадків, хвороб та інших причин.

Найгарячішими ділянками фронту залишаються Південні позиції (Маріупольський напрямок), ділянки під Авдіївкою, Попасною та Торецьком.

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