Українська співачка Настя Каменських поділилася різдвяним фото і привітала шанувальників зі святом
Щоб привітати шанувальників зі святом, цього разу Настя Каменських вирішила поділитися яскравим фото, яке кілька годин опублікувала в Instagram. Домашнє атмосферне фото вийшло дуже яскравим і його тут же обговорили фанати.
Зірка вирішила попозувати поруч з акуратно прикрашеною ялинкою і порадувати фанатів новою зміною іміджу. Цього разу Настя позувала в трикотажній сукні легким коричнево-пастельному відтінком.
Свій милий образ співачка доповнила макіяжем з акцентом на природну красу, а також поклала неслухняне волосся в маленькі кучері.
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Лук зірка доповнила укладанням зі своїми фірмовими локонами і ніжним макіяжем. Вона
"Щасливого Різдва всім, хто сьогодні святкує", — написала вона під фотографією англійською мовою.
Шанувальники відреагували по-своєму: хтось захопився зіркою, хтось похвалив її, а хтось зазначив, що артистку не пощадив вік.
«Так миленько, що здається що вагітні🌺; Фотка агонь🔥🔥; вік нікого не щадить; Мила😍😍😍; час пішло молодняк подступае настя своє відспівав отпотапила хаа; звичайно 33 глибока старість😂; настя поруч з молодими дівчатками проиграє внешностю сексуальностю; Love you💞🤗💞; Дуже красиво 😍; Merry Christmas🥰🥳4 Як завжди шикарна!💐».
Також популярна співачка після того, як почала активно вести Instagram ще під час карантину, також почала досить багато часу приділяти підлітковому додатку «Тік-ток», де постійно проходять різні челенджі, влаштовуються конкурси і кидаються один одному виклики. Сама Каменських від зйомок в оригінальних міні-роликах не відмовляється.
Вона часто показує свої будні, знімає жартівливі кліпи одна або з чоловіком і ділиться відео з трендовою темою тижня. На фан-акаунті Каменських також з'явився один з таких роликів. У ньому Настя показала, як вона раніше весь час «тусувалася» до весілля з Потапом і ще в підлітковому віці. У простому одязі в молодіжному стилі зірка влаштувала дикі танці під музику. А потім показала, як проводить час тепер.
Нагадавши, грайливий Андрій Данилко в пориві почуттів потискав Каменських в міні-сукні, з'явилося відео.
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