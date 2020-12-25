Популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай показала, як підкачала своє тіло

Модель тільки набирає популярність в соціальних мережах, тому намагається показувати найрізноманітніші образи, але з незмінним акцентом на свою фігуру. Так як Лексі є альтернативною моделлю з пишними формами, вона найчастіше показує обтягуючі спортивні костюми або повсякденні «луки» з акцентом на бюст.

Цього разу дівчина показала переваги в міні-комбінезоні сірого кольору і без зайвої відвертості. Однак тісна тканина змогла створити пікантний акцент на сідницях моделі. Через низький зріст Кай вибирає вбрання, які візуально роблять її трішки вище.

На одному з фото Лексі покрутилася перед камерою, весело сміючись, і показала сідниці у всій красі:

«Приголомшливо🌹..Відмінно виглядає чудово, чудово і заворожуюче; ви виглядаєте приголомшливо, як завжди кожен образ в будь-якому стилі - Ви несете все це з такою грацією і врівноваженістю! Воістину Діва; Зірка для дорослих; не уявляю, наскільки ти класна, шафка 😮; красиві картинки🔥; Яке прекрасне тіло!; Твоя посмішка така мила, дитинко😍 😍».

Відзначимо, для своїх фотосесій дівчина часто вибирає зйомку на природі, де можна вибрати будь-яку локацію і місце дії. Також Кай любить зніматися на заході, для більш яскравих кадрів з унікальною "грою" квітів.

Цього разу дівчина одягла лавандовий костюм в обтяжку. Лосини і коротенький топ з довгими рукавами змогли підкреслити достоїнства дівчини у всій красі. Для того, щоб продемонструвати свій наряд і заодно також захопити пишними формами, Лексі повернулася до камери спиною.

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