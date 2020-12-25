Стало відомо, як Меган Маркл і принц Гаррі вляпалися в черговий скандал напередодні Різдва
Так, колишні герцоги Сассекські стали об'єктом роздратування і засудження у британців, пише РБК.
Прес-служба Британського фонду Mayhew опублікувала вітальну листівку до Різдва, де розмістили фотографію свого сина.
Цей знімок був зроблений біля будинку колишніх герцогів, а на ньому Меган Маркл, принц Гаррі і спадкоємець Арчі в компанії своїх собак Пули і Гая стоять поруч з ошатними ялинками.
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Британці обурилися тим, що звичайний сімейний знімок "прогнали" через фоторедактор і перетворили його на малюнок для різдвяної листівки.
Також користувачі незадоволені тим, що британський фонд Mayhew, який опублікував листівку, забув вказати, що їх патрон втік з королівського палацу до США.
"Чи дякує фонд всіх жертводавців публічно?", "Чому у вас є покровитель, який не живе у Великобританії?". "Безглуздо мати покровителя, який не тільки публічно вирішив покинути Великобританію і жити на іншому кінці земної кулі, але і не подає жодних ознак бажання коли-небудь повернутися", " чудово, що вони відправили листівку і зробили пожертву. Сподіваюся, це було дуже щедро", "Вам потрібно змінити покровителя, вона викликає розбіжності", " Шкода, що вона використовує благодійність тільки для того, щоб зберегти інтерес до Великобританії. Я відчуваю, що благодійність використовується", - написали користувачі в коментарях.
Раніше ми розповідали, що Маркл і Гаррі змусили переживати королеву Єлизавету II.
У ЗМІ з'явилася інформація, що керівництво сервісу Netflix нібито тисне на герцогів, щоб вони видали один із секретів королівської сім'ї.
Тому у королеви Єлизавети II побоюються, що Меган Маркл і принц Гаррі можуть "проговоритися" через багатомільйонні гонорари.
Нагадаємо, що Меган Маркл засвітила кругленький животик, Гаррі сяє від щастя
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