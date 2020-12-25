Телеведуча зі "Світського життя" Катерина Осадча заразила публіку святковим настроєм

Як передає Politeka.net, 37-річна зірка опублікувала в "сторіз" в Instagram свіжі кадри, на яких показала вечірку на честь католицького Різдва.

Осадча постала в незвичайному костюмі, на манер українського народного. На ній була довга біла вишиванка, поверх якої ще одна, вже коротша і темно-зеленого кольору. Образ доповнив широкий червоний пояс і оригінальний головний убір. Волосся ведуча заплела в дві косички. Варто відзначити, інші присутні на святі також були в колоритних нарядах.

Серед численних гостей засвітилися співачка Настя Каменських з чоловіком репером Потапом.

Осадча нишком зняла, як парочка співає пісню Софії Ротару "Червона Рута". Настя з мікрофоном нахилилася до сидячого Потапа - хоч і не чутно було як той співав, проте його задоволену посмішку важко не помітити.

Те, що парочка витворяла, публіка сприйняла на ура: гості аплодували, підспівували й танцювали, знімаючи те, що відбувається на телефони.

Також Осадча виставила яскравий кадр, на якому постала з Настею, Потапом і своїм чоловіком шоуменом Юрієм Горбуновим. Всі четверо вишикувалися по зросту.

"І традиційне фото ABBA", - підписала Катерина.

Окремо Осадча зробила пост в Instagram, щоб привітати фоловерів.

"Вітаю всіх католиків України та світу з Різдвом Христовим! Нехай це світле свято подарує здоров'я, мир і спокій 🙏 А кумі @hrystia дякуємо за таке душевне, вже традиційне свято", - йдеться в повідомленні.

Користувачі кинулися коментувати:

"Чарівна. Дуже личить🔥🔥👏"

"Як ті ягідки! Дуже красиві костюми! 💛🦋"



"Красоточки!!! Браво!👍🏻❤️👏🙏🏻"

"Катерина, у тебе напевно костюм ялинки👏"

"Ух ти ух ти які ми красиві"

Нагадаємо, що схвильована Осадча відкрила секрети домашнього затишку з Горбуновим: "мене охоплює неймовірна...".

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