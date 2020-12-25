Українцям розповіли, як у 2021 році виплачуватимуть допомогу багатодітним сім'ям або опікунам

Про це глава Мінсоцполітики Марина Лазебна заявила в ефірі телеканалу Україна 24.

За її словами, після Нового року малозабезпеченим багатодітним сім'ям будуть і далі виплачувати 130% від розміру прожиткового мінімуму (близько 2850 гривень) на кожну дитину.

А що стосується дітей-сиріт з інвалідністю, які виховуються в опікунських сім'ях і на яких в 18 років припиняються виплати, то їм держава хоче змінити порядок допомоги.

“Ми внесли законопроект про те, щоб діти з інвалідністю, які проживають в дитбудинках, опікунських сім'ях, могли там проживати до 23 років, відповідно, триватимуть виплати. Потрібна соціалізація цих дітей, їм після 18 потрібно виходити кудись із цих сімей",-підкреслила профільний міністр в ефірі телеканалу.

Лазебна також зазначила, що зараз розміри допомоги за програмами багатодітних зросли в два рази і сім'ї можуть розраховувати на ці виплати, але потрібно з документами звернутися до органів соцзахисту.

"По багатодітним сім'ям у нас є кілька програм допомоги, одна з них – малозабезпеченим. Якщо сім'я малозабезпечена, вона може прийти в цю програму, тому що там на кожну дитину ми платимо 130% прожиткового мінімуму. Розміри допомоги за програмами багатодітних виросли в два рази. Можна звернутися до органів соцзахисту, і там допоможуть", - резюмувала глава Мінсоцполітики в ефірі.

Раніше ми розповідали, що деякі українці можуть отримати одноразову виплату від держави в розмірі до 22700 гривень.

Так, Після Нового року буде підвищено розмір прожиткового мінімуму, і на цьому тлі буде збільшена одноразова виплата військовослужбовцям за укладення ними першого контракту з державою.

Тому після 1 січня рядові можуть отримати 18160 гривень, сержанти - 20430, а офіцери - 22700 гривень.

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