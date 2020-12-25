Популярна російська співачка Оля Бузова оголила стрункі ніжки в сукні з екстремальним розрізом

Як пише Politeka.net, в Instagram співачка і телеведуча опублікувала фото зі своїми колегами по «Дом-2». Як відомо, реаліті-шоу, яке виходило на російському телебаченні з 2004 року, вирішили закрити. Ольга, яка до недавнього часу була однією з ведучих шоу, опублікувала сентиментальний пост.

"Легендарна фотографія. Дякую моїм колегам за ці роки роботи разом.

@borodylia-мудрість

@olgaorlova1311-душа

@cherkasov119-честь

@domkadoni-провокатор

Ми всі дуже різні, але завжди були однією великою командою», - написала Бузова.

На фото артистка постала в екстравагантній сукні з розрізом вище колін. Вона з легкістю заткнула за пояс Ксенію Бородіну і кращу подружку покійної Жанни Фріске, телеведучу і співачку Ольгу Орлову.

У коментарях під постом Ользі традиційно залишили масу відгуків, як хороших, так і поганих.

"Принцеса», «Королева», «у кожній бочці затичка ору», «Оля - серце Дома 2», «Оля шикарна», «Олечка, ви така чудова, бажаю вам подальших успіхів і процвітання", " які ви всі красиві і яскраві!", "Діамант", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що грайлива Бузова притулилася до бородатого красеня і розбурхала одкровенням: "Стали сім'єю".

Як повідомляла Politeka, Бузову з "синцями" і в дивній шубі зловили на ганебному, народ обурюється:"Дурням закон не писаний".

Також Politeka писала, що Бузова після закриття "Дом-2" розревілася над рідкісним фото з білизною напоказ: "жахливо! Майже 17 років...".